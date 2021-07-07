談及中共與香港、大陸與香港關係時，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳接受大陸「觀察者網」專訪時表示，過去很多時候中央會顧慮這是否會引起反對派攻擊，或者擔心被人扭曲本意，引起社會上的恐懼，但既然要撥亂反正，中央政府要講清中共和香港的關係重奪話語權，否則就會被西方勢力挑撥，不斷在香港製造強化反共、恐共、疑共意識，將香港和中共塑造成利益對立者。如此一來，「一國兩制」怎麼維持得下去？

劉兆佳指出，過去中共知道港人對共產黨一直比較敏感，甚至「中國共產黨」這五個字也是一個敏感詞語，所以中共在回歸前承諾不在香港公開活動。也因此，回歸後特區政府和中央政府基本上沒有做多少事來改變港人對中共的認識和態度，更不要說促進彼此之間的感情。一方面，這類事太敏感，容易引起政治糾紛，搞不好的話還會引發政治鬥爭；另一方面，他們覺得政治上未必有這樣的需要。

劉兆佳認為，中央政府、中共不去行動，特區政府哪裡敢做？尤其是如果特區政府做的事情讓民眾覺得它是支持、認同中共的，它馬上就會面對一個難以有效管治的局面，社會上會出現很多反對它的聲音和行動。

中共、中央、特區政府都不做了，思想基地就拱手讓給了那些西方勢力及在香港存在已久的反共勢力。在政府內部也好，在教育體制、媒體也好，宗教組織也好，乃至在社會上各種各樣的民間團體裡，反共勢力變成了主流力量。

劉兆佳直言，有很多事情要講清楚，特別是要講清中國共產黨和香港的關係。以前很多人都不敢提這個問題，導致一些人不斷挑撥離間，甚至不斷在香港製造強化反共、恐共、疑共意識，將香港和中共塑造成利益對立者。如此一來，「一國兩制」怎麼維持得下去？

劉兆佳稱，很多時候中央會顧慮這是否會引起反對派的攻擊，或者擔心被人扭曲了本意，引起社會上的恐懼。但既然要撥亂反正，有些事情就要斬釘截鐵地說清楚。也就是說，在撥亂反正的重要環節奪取話語權─話語權長期以來被反對派及西方勢力所掌控，現在就是重奪話語權的時候。