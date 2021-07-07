因應828公投延期年底，國民黨提案召開立法院臨時會，討論修訂《公投法》實施不在籍投票，獲時代力量、民眾黨支持；但民進黨團認為，通訊投票有違《憲法》秘密投票精神，且現在修法來不及讓中選會有足夠公告時間。因此，立院今討論是否召開臨時會時，民進黨挾人數優勢封殺，宣告不在籍投票確定胎死腹中。

為推動年底12月18日的四項公投案，包括「珍愛藻礁」、「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」能實施不在籍投票，國民黨立法院黨團送案建請立法院自7日下午至16日，召開第10屆第3會期第2次臨時會，審議由國民黨團提出的「公民投票法部分條文修正草案」。

國民黨主席、立委江啟臣發言。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團書記長鄭麗文發言。（劉宗龍攝）

昨立法院先由院長游錫堃召集朝野協商，各自表述對修訂《公投法》的態度。其中，民進黨明確表達反對，理由包括通訊投票有違《憲法》秘密投票精神、現在修法會讓行政機關缺乏足夠公告時間，及去年美國大選因通訊投票惹得天下大亂。今天上午，立法院依照慣例召開談話會，由各黨團推派代表發言。

民進黨立法院黨團書記長羅致政發言。（劉宗龍攝）

投票示意圖。（資料照）

國民黨立委江啟臣表示，民進黨每次選舉都說要鼓勵青年返鄉投票，如今對於能給青年更便利行使公民權的不在籍投票卻堅持阻擋，你在害怕什麼？你在算計什麼？在野要公投，執政黨公投，人民聽得下去嗎？

江啟臣說，現在台灣尚未脫離疫情衝擊，12月18日就能保證順利進行公投嗎？如果無法保證，民進黨根本就沒有立場說現在沒有修法的急迫性。

國民黨立委鄭麗文強調，不在籍投票相關修法在行政院長蘇貞昌辦公室已經躺了1年，代表民進黨一直想盡辦法擋公投，顯然已經成為民主最大的絆腳石，「擋疫苗、擋普篩，現在還想擋公投，歷史會記下一筆。」

民進黨團書記長羅致政則說，現在是疫情期間，大家要多些防疫、少些政治，所以民眾看到立法院的畫面會感到很無奈，「看到的是都跟民眾不相關的議題」。

羅致政說，民進黨支持移轉投票，但需要用專法專門處理公投的不在籍法源，而不是像國民黨以零零落落的方式修訂《公投法》，甚至還想偷渡通訊投票，這明顯已經違反《憲法》的秘密投票。

針對立院是否要召開臨時會處理《公投法》修法，因民進黨表達異議，最終以表決方式處理。結果出席101人，贊成39人，反對59人，棄權3人，贊成者少數，提案確定不通過，也宣告《公投法》的修法確定再度喊卡。