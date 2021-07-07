觀光從業人員面對外籍遊客，如何達成語言溝通無障礙，是各個業者最想打破的藩籬。暨南大學研究生及創業育成中心「VM-Fi聲麥無線」所組成的團隊，研發即時翻譯裝置，外籍遊客可透過手機APP聆聽翻譯解說，達成無障礙溝通的境界。

暨南大學這組新創團隊參加科技部主辦的2021年第一梯次「創新創業激勵計畫」，在129間「台清交成」等校組成的競爭隊伍中脫穎而出，榮獲「創業潛力獎」。

市面上語言翻譯機商品，絕大多數開發設計侷限於一對一的翻譯，溝通情境與專有名詞詞庫也較貧乏，由暨大新興產業策略與發展之博士生、觀光休閒與餐旅管理學系研究生，進駐暨大創業育成中心之團隊「VM-Fi聲麥無線」，共同組成的新創團隊，看到觀光產業的「痛點」，研發即時翻譯裝置與系統。

暨大大一印尼僑生葉美麗表示，這套VM-Fi無線聲麥在課堂上使用的狀況非常好，讓中文程度比較不好的同學，可以快速進入狀況。並且從課堂中，也學習如何實際應用於日月潭觀光導覽，協助在地紅茶產業導覽，甚至可以向日本遊客介紹紅茶文化，讓國際遊客更能融入紅茶品茗、手作活動。

VM-Fi聲麥無線有限公司執行長彭德新指出，就像是哆拉A夢的「翻譯蒟蒻」，VM-Fi無線聲麥是一套結合AI人工智慧與5G通訊技術的翻譯系統，在觀光團體導覽、研討會、課程等多人場合中，無須口譯人員協助或是租借無線電設備，即可提供外籍旅客、外籍學生同步翻譯的服務。

暨大育成中心黃裕智主任指出，VM-Fi無線聲麥這套AI即時語音翻譯服務，已通過今年度「新創共同採購」之資格服務審查，未來機關學校將可直接透過政府電子採購網採購使用此項服務，暨大創業育成中心未來將持續提供創業相關資源與豐富的輔導經驗，協助團隊往下個階段邁進。