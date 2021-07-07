經營婚姻生活，免不了要來點小情趣，不過日前臉書社團「爆廢公社公開版」一名人夫口味似乎過重，聽到老婆大人說8週年結婚紀念日「想玩點刺激的」，竟特地買一套「緊身戰袍」，可照片一曝光網友「笑到並軌」，因為他精心準備的戰鬥服，正是色彩鮮豔的蜘蛛人裝。

根據臉書社團「爆廢公社公開版」該文內容，原PO為滿足老婆8週年想玩刺激的願望，專程化身英雄，買了蜘蛛人造型服裝，並PO出自己躺在床上，開腿撩人的試穿照，更詢問網友「請問夠刺激嗎？」由於原PO模樣違和感十足，跟一般人想像的「刺激感」大相徑庭，即使蜘蛛人裝貼身到爆，可經典紅藍配色，加上神還原角色的頭套，實在讓人很難聯想火熱香豔的夜晚。

一名人夫口聽到老婆說8週年結婚紀念日「想玩點刺激的」，竟特地買一套緊身蜘蛛人戰袍，讓網友笑翻。（圖／FB_爆料公社公開版）

此文一出，隨即引發網友熱議，有人搞笑吐槽「會想拿殺蟲劑殺蜘蛛」、「太刺激了，她甚至不知道你是老公還是搶匪」、「看到整個都沒慾望了」、「我老公這樣的話我打死他」、「沒看到臉老婆一定高興死了」、「你老婆如果很喜歡，你就要對你的長相反省了」、「這個很難脫耶，等脫完了，火也滅了」、「看到瞬間都冷了」，不過原PO的創舉，似乎很合乎英雄迷的胃口，也有人興奮直呼「可能你老婆已準備更強服飾」、「想必你太太是扮演浩克吧，印象中有個劇情是浩克抓蜘蛛人起來摔」，讓人聽了哭笑不得。