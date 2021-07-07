屏東地方法院前年未將支付命令送達鄭姓女子的實際住所，害其土地遭拍賣後由潘女取得後興建房屋，鄭打官司討回土地後，透過法拍取得不動產的潘女卻因此受損害，潘聲請國家賠償，最高法院維持原審認定，判決屏東地院須賠潘女458萬多元定讞。

本案是因台糖公司在2008年以鄭女積欠其土地使用補償金為由，向屏東地院聲請核發支付命令，經屏東地院准予核發支付命令，按鄭的戶籍地寄送，因無人收受而寄存於警局，屏東地院在2008年8月15日核發支付命令確定證明書。

台糖公司用證明書為執行名義，聲請屏東地院強制執行，查封拍賣鄭的土地，潘姓女子在2009年10月1日以282萬元透過法拍程序取土地後，興建2層樓房屋及設置冷凍設備等。鄭女後來得知土地被拍賣後，以支付命令未合法送達為由提起訴訟。

本案支付命令因未合法送達，後來屏東地院撤銷支付命令的確定證明書，潘與鄭到屏東地院協商後，鄭女給付潘女買土地的282萬元後，潘女在2015年8月將房子及地上物拆除歸還土地，但潘女提國賠訴訟，要求屏東地院賠償她地上物遭拆除的損失

一審橋頭地方法院判決屏東地院賠償678萬多元，二審高雄高分院認定，屏東地院只對鄭女戶籍地址送達，且經寄存送達後就認為支付命令已合法送達，承辦人員有過失，經重新計算拆除損害金額後，判賠458萬7805元，上訴後，最高法院駁回定讞。