本週電力供需狀況遊走「供電吃緊」黃燈邊緣，繼核二廠1號機日前停機、提前除役，原能會今天表示，核二廠2號機上午因設備晃動，已降載進行檢修。

行政院原子能委員會表示，核二廠2號機於今天8時45分1台海水循環泵（共4台）振動值雖不高、但發生晃動現象，為維持機組穩定運轉，電廠決定降載檢修，持續監控電廠後續檢查作業，完成後即恢復滿載運轉，

根據台電官網，台電今天預估備轉容量率為9.12%，備轉容量為346.6萬瓩，最高用電量可能達3800萬瓩，較前兩天尖峰用電實績值來得高。5日最高用電量為3739.6萬瓩、6日最高用電量為3745.2萬瓩。

截至上午10時20分，實際用電量為3547.1萬瓩，電力使用率為85%。

核二廠1號機因燃料池滿提前半年退場，7月2日凌晨完全解聯停機；後續台電將進行維護保養與定期測試，以利年底順利銜接除役工作。（編輯：黃瑞弘）1100707