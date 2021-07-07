夏日天氣炎熱，多數民眾會開冷氣降溫，但又怕電費破表。一名網友表示，最近在家90％的時間都開冷氣，並將溫度控制在26度，沒想到收到的帳單僅972元，扣除公共用電，等同於一天下來才10元，貼文曝光引來不少網友投以羨慕眼光，其中也有人提醒夏季電費還沒開始，才會有電費便宜的錯覺。

原PO昨（6）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，最近參考其他網友、親朋好友推薦下，實施全天候「不關冷氣之術」，整整2個月、逾90%的時間，只要在家就會把冷氣開著，並將溫度控制在26度，他認為目前這個方式對於節省電費是有用的。

原PO分享近期電費。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO分享近期的帳單，應繳金額為972元，扣除367元的公共電費後，一個月電費僅604元，令他開心地驚呼，換算下來「等於吹一整天的冷氣才10元」。

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，「比沒開冷氣的我還便宜」、「為什麼我開整天，2個月卻要5000元」、「一個月4000元路過」、「2台變頻冷氣3600多」、「夏天最不想面對的就是冷氣電費」、「變頻的冷氣才能這樣，傳統定頻的會嚇死人」。

不過也有人認為，今年6月取消夏季電費計價，可能是導致電費便宜的主因，「今年夏季電費還沒開始哦」，因此認為要看7月以後的電費會比較準確。