香港近日新冠疫苗接種率雖有所上升，但距離民眾接種疫苗達70％以上達到群體免疫的條件，仍相差甚遠。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良7日在電台節目表示，新加坡、英國及以色列等新冠疫苗接種率較高的國家，已不再採取「清零」路線，並陸續取消防疫措施，但香港未有條件跟隨。

香港東網報導，他解釋，要改變防疫政策，需要較高的接種率，並以英國為例，指當地已有80％的成年人接種首劑疫苗，認為香港仍處於「清零」階段，如勉強改變政策將會出大事。

何栢良還引述英國統計指，在9.2萬例感染印度最先出現的Delta變種病毒個案中，有50名已接種2劑疫苗的患者死亡，但不應因而認為疫苗無效，因當地大規模接種以來，死亡率已由1.9％大幅下降至0.1％。

他又稱，目前已知接受過器官或骨髓移植、長期洗腎、有自身免疫系統問題及患血液疾病的人士，接種新冠疫苗後未必有抗體反應，故相關人士打針後可做測試以確認能否產生足夠抗體，並建議政府應為有關人士提供更清晰指引，包括是否需要接種第3針疫苗。