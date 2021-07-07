2021年已過去一半，星座運勢網站「星座巫師」公布，2021年下半年射手座、摩羯座、獅子座的事業運最旺，能在職場上做出成績，獲得長官和同事的讚賞，實力也在這段時間大大提升，能夠往自己人生的目標邁進一大步。

▍1.射手座

射手座的人充滿熱情活力，追求自由自在的生活，他們好奇心很強，每天都想要接觸新鮮事物，面對感興趣的事就會全心投入，甚至到廢寢忘食的地步。2021年下半年射手座的事業運逐漸攀升，在職場上充滿行動力，用實力來證明自己，徹底擺脫過去散漫的印象，行事風格果斷乾脆，能在這段時間做出成果，讓長官和同事刮目相看。

▍2.摩羯座

摩羯座本身性格踏實穩重，做事講究計畫，人生目標明確，會為了達成目的努力奮鬥。摩羯座在2021年下半年事業可以穩定發展，一步一腳印的往目標邁進，這段時間幾乎不太會遇到阻礙，整體運勢非常順遂。摩羯座認真的態度獲得大家的讚賞，工作中能獲得許多寶貴經驗，在下半年實力將有所增長。

▍3.獅子座

獅子座很有自信，好勝心強，通常在職場上特別有野心，因此往往能擔任管理階層或直接創業。2021年下半年獅子座的事業運一路飆漲，能遇到事業上的貴人，實力能徹底發揮，並且被大家看見，還能談到很好的案子，讓公司賺大錢，有望升職加薪，或能夠額外獲得豐厚的獎金。