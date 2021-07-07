新疆女神迪麗熱巴擁有360度零死角盛世美顏，加上直率不做作個性，出道後人氣居高不下，穩坐一線流量女神地位，不過女神也發生過尷尬場面，更意外曝光其在鏡頭前維持美貌的秘密。

據《東網》報導，迪麗熱巴之前上綜藝節目時，穿上黑色長上衣，製造出下衣失蹤的視覺效果，白皙修長美腿一覽無遺，而她當時跪在綠色軟墊和主持人對話，不過起身後，竟留下2塊奇怪印子。

迪麗熱巴被曝光美腿也擦粉。(圖／翻攝自東網)

雖然主持人當時也覺得奇怪，但又不方便問女神本人，只是笑笑帶過，不過之後工作人員清理發現，那兩塊應該是化妝後留下的粉，這也讓大家意識到原來女星為了漂亮，不僅臉要化妝，連腿也要上粉。

其實，之前星二代歐陽娜娜也曾揭露女星走紅毯前的秘密，就是會把露出來的肌膚都塗上一層粉，擦完後還要上亮粉，就是要讓自己在紅毯上「白到發亮」，展現精緻美貌。

迪麗熱巴和楊洋搭擋的愛情劇《你是我的榮耀》，自從開拍以來，便受到外界高度期待，而近日也傳出7月中旬有望定檔，讓不少粉絲都希望能早日看到男女神合作的新戲。