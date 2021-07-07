因美國公債殖利率下滑，加上新冠肺炎疫情持續延燒，提振黃金避險需求，支撐金價延續前一日漲勢，並突破1800美元，但因美元疲弱而限制漲幅，目前市場正等待聯準會(Fed)最新會議記錄；截至台北時間7月7日上午10點45分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲6.4美元，報每盎司1800.6美元。

9月白銀上漲0.076美元，報每盎司26.25美元。

10月白金上漲5.2美元，報每盎司1089.2美元。

9月鈀金下跌14.6美元，報每盎司2781.5美元。(商品行情網)

《商情》黃金亞洲電子盤走高
《國際油價》原油亞洲電子盤走揚
#報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #續升