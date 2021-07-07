《商情》黃金亞洲電子盤續升 11:092021/07/07 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國公債殖利率下滑，加上新冠肺炎疫情持續延燒，提振黃金避險需求，支撐金價延續前一日漲勢，並突破1800美元，但因美元疲弱而限制漲幅，目前市場正等待聯準會(Fed)最新會議記錄；截至台北時間7月7日上午10點45分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲6.4美元，報每盎司1800.6美元。 9月白銀上漲0.076美元，報每盎司26.25美元。 10月白金上漲5.2美元，報每盎司1089.2美元。 9月鈀金下跌14.6美元，報每盎司2781.5美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤走高 《國際油價》原油亞洲電子盤走揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #續升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》亞洲鋼廠大修撐價 中鋼穩盤 11:262021/07/06 財經 《期貨》臺股期貨夜盤交易開盤 先跌後升 08:022021/07/07 財經 《金融》全球迎解封 法人看好AI科技趨勢產業 08:362021/07/07 財經 《商情》適逢美國獨立紀念日 紐約期金休市一日 09:442021/07/06 財經 《國際產業》美國防部撤銷JEDI雲端合約 亞馬遜股價創新高 09:442021/07/07 財經 旅綜險投保件數 續增 04:102021/07/07 財經要聞 遊覽車司機打錯檔 蘇花公路撞山6死 04:102021/07/07 社會新聞 航海王領軍 台股閃見萬八 04:102021/07/07 財經要聞 1分鐘讀財經》航運狂吞50％成交量 投資專家3字警告 08:202021/07/07 財經 台股攻破萬八 航海王強勢吸金 04:102021/07/07 財經焦點 《國際金融》美元回落 金價收復1800美元大關 16:152021/07/06 財經 財經熱門新聞 慘！半導體供應荒炸了 專家直指這時間才紓解 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 長賜輪卡107天可回家了 日本船東究竟付多少「贖金」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。