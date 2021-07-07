澳洲新南威爾斯省（New South Wales）周三下令其首府雪梨市嚴格的防疫封鎖措施將延長一周，並警告高傳染性的Delta變種病毒已經入侵，這個澳洲最大城市的新增病例將升高。

雪梨占澳洲2500萬人口的五分之一，由於最早在印度出現的Delta變種病毒引發新一波感染，該城市自6月26日起實施硬封鎖措施。

澳洲雖然透過嚴格的國境管制和嚴實的追蹤調查，成功控制住了新冠疫情擴散，但由於該國的疫苖接種緩慢，高傳染性的Delta變種病毒入侵迫使政府再度收緊防疫限制。

這一輪嚴格的居家防疫令原定於本周五結束，但現在將延長到7月16日。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian在記者會上表示，Delta變種病毒改變了遊戲規則，它比我們見過的任何其他病毒都更容易傳播且更具傳染性。

雪梨市正在對抗今年以來最嚴重的疫情，自3周前出現第一例病例以來，這一波疫情的確診總數已經超過350例。省長Berejklian 周三向雪梨居民提出警告，她預期未來24小時內病例將增加。

周三新南威爾斯省公布本土病例新增27例，高於前一日的18例。