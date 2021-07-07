韓國現代汽車高檔品牌Genesis於7日表示，將在韓國推出純電能G80中型房車。同時，這款新的G80也是Genesis首次推出純電電動車(EV)。

外觀乍看起來，這輛純電新車與先前G80車款大同小異，但車頭網狀水箱護罩內的充電插座，卻清楚顯示這是輛電動車無疑。

G80 EV內建87.2 kWh發電規模電池，充一次電後可行駛約427公里。同時，主打400V與800V雙規快充系統，22分鐘就可充電8分飽，以及有V2L（對外供電）功能。

G80電動車採全輪驅動模式，馬力高達370匹，且車主只消花4.9秒，就可從靜止加速至100公里。車主最關心的售價方面，目前韓國國內賣8280萬韓元，約7.28萬美元左右。不過，利用韓國政府補貼的話，將可享有優惠價。

Genesis也計劃在2021下半年時，推出GV60純電休旅車款，當然也是建構在現代集團力推，且要進軍全球的E-GMP全球EV模組化平台之上。