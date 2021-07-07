美股消息面：

1.美國供應管理協會（ISM）公布，6月非製造業指數為60.1，低於經濟學家預估的63.5，並較5月創下的歷史新高的64回落。非製造業企業活動分項指數為60.4，不及經濟學家預估的66.4。非製造業投入物價分項指數為79.5，新訂單分項指數為62.1，就業分項指數為49.3。

2.IHS Markit美國6月服務業採購經理人指數（PMI）終值為64.6，低於初值和經濟學家所預期的64.8。綜合PMI終值為63.7，略低於初值63.9。

3.石油輸出國組織與其減產盟友-合稱OPEC+，仍無法就產量安排達成協議，且宣布將無限期延後會議，周二國際油價先升後跌，終場紐約期油收跌1.79美元或2.38%，為每桶73.37美元，盤中一度升至76.98美元，創下2014年11月來新高。倫敦布蘭特期油收跌2.63美元或3.41%，為每桶74.53美元，盤中最高升至77.84美元美元，創下2018年10月來新高。

4.市場觀望聯準會周三發布的6月會議紀要，周二美元走高，ICE美元指數尾盤漲0.328%，報92.55。

5.美國10年期指標公債殖利率跌破1.4%，創下6月21日來新低，受此提振，周二紐約期金收漲0.6%，為每盎司1794.2美元。