富邦金(2881)首席經濟學家羅瑋博士今天在其主講的「2021下半年全球經濟展望」中表示，儘管Fed等主要央行即將自明年起啟動縮減購債規模，但並不代表將從市場收回資金，而且距離升息仍有相當長的一段期間，市場資金泛濫情況仍將持續。由於通膨疑慮上升，加上Biden政府積極推動各項計畫，財政支出大幅增加，因此股優於債的局面仍然不變。

羅瑋認為，股票市場方面，由於市場資金過剩，美股續漲空間有限，投資人為了尋求較佳的投資報酬而尋找輪動補漲的機會，資金在短期間內大量流向特定區域或產業，之後又隨情勢轉變或新的投資機會出現而迅速撤離。受到貿易戰及新冠疫情影響，5G佈建時程相對落後，普及應用所帶來的商機尚未浮現。然而，後疫情時期消費商機、產業佈局與供應鏈重組所帶動的新增投資項目、綠色能源革命所引發的綠能發電及電動車等相關產業，都將是2020年代初期的投資重點，而5G、AI等創新科技相關產業將遞延至2020年代後半時期發酵。

但羅瑋也對市場提出警示，下半年全球經濟與金融市場真正的考驗在於：北半球秋冬是否會再次出現大流行？如果先進國家民眾必須補打第三劑疫苗以加強防範力，新興市場國家取得有效疫苗的時程將進一步延遲，全球經濟不均衡復甦所衍生的各項問題將會變得更加嚴重。

債券市場方面，6月份FOMC會議暗示Fed可能在2023年升息二碼，並大幅調高美國經濟成長率，Powell適當地回應了市場對於原物料價格上漲可能引發通膨加速的擔憂。由於市場人士認同Fed的舉措，導致放空部位被迫平倉，配置盤資金大量湧入，中長期公債殖利率在6/17～18大幅滑落。隨著美國經濟解封、逐漸回復正軌，就業市場改善，美債殖利率將緩步回升，現階段僅適合短線操作。長線佈局必須要等到第三季末、第四季初各項不確定因素明朗化之後。