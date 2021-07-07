因應疫情，今年上市櫃公司股東會延後於7月至8月間舉行，並將各室內與室外容留人數放寬為20人及40人，針對最新規定，台北六福萬怡酒店推出「萬怡視訊會議 安全無距專案」，提供1間室內大型會議廳外，也可搭配使用5間獨立包廂的會議空間，場內座位間隔以高於1.5公尺以上的安全距離來規劃，最高可支應百人內的開會需求，最低價格11.8萬元起。

六福萬怡酒店表示，除股東會外，「萬怡視訊會議」專案也可用於企業及團體其他會議需求，如公司線上會議、學術研討會或線上發表會等，台北六福萬怡酒店結合館內各大宴會廳及客房，規畫空間寬闊且可分流的多功能視訊會議專案，於上午8點至中午12點或下午1點至4點半的半日時間，提供1間室內大型宴會廳作為主要會議廳，可再搭配5間獨立包廂會議廳，或由客房改裝的防疫辦公室，還有最佳效能的視訊影音設備、網路連線系統、專業設備人員及服務人員協助，讓會議活動圓滿達成。

台北六福萬怡酒店提供民眾最安心的使用場域，全區嚴格強化落實各項防疫工作，包含櫃台、電梯出入口及餐廳皆放置酒精消毒液，公共客區入座前後都會再用酒精擦拭消毒，全面加強殺菌及消毒作業，館內第一線服務同仁皆配戴口罩，以及護目鏡或面罩，並定時量測體溫，全面執行實聯制，為所有往來的貴賓測量體溫，務求各項嚴格的衛生措施皆符合最新的全球衛生標準，也因此獲得世界觀光旅遊委員會WTTC(World Travel & Tourism Council)認可，取得WTTC安全旅遊戳記認證，正式成為國際安全旅遊接待服務鏈的一員，以保證旅客在酒店期間的衛生需求。