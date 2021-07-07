氣象局表示，這顆是火流星，且量體較大，劃過天空時還有時還會聽到音爆聲。（翻攝自鹿林天文台FB）

今天凌晨零時左右，宜蘭、花蓮等全台各地都有民眾目擊到超大火球劃過天空，墜落時還連續閃爆4次，非常刺眼，網友在網上熱議是不是「人類要毀滅了」的不祥徵兆，對此，氣象局長鄭明典證實這是難得的火流星，氣象局也表示，這個火流星量體較大，劃過天空時有時還會聽到音爆聲。然而有網友發現，台北天文台星空直播把火流星這段剪掉，讓人質疑「被國防布了」、「所以是飛碟吧，不然幹麼剪掉」。

今天有網友在「宜蘭知識+」臉書社團PO出影片，巨大的火球劃過天際，且越來越大顆，許多人直呼、「好亮啊」、「人類要滅絕了」、「會不會大地震啊」、「還是飛機失事」、「變形金剛6宜蘭重生」。PTT網友也PO文，在瑞芳看到一團帶著紅色火光的不明物體墜落，「是墜機？太空垃圾？流星？隕石？還是阿共的無人機被擊落？」、「我們現在還有幾集可以逃？」、「蠻大顆的，燃燒好久」。

到底這顆火球是什麼？氣象局長鄭明典在臉書PO文解釋是火流星，「昨晚鹿林，火流星！難得的紀錄」，氣象局天文站主任鄭俊岳也表示，火流星比月亮還亮，月亮的視星等為-13，只要亮度達-14等以上的流星體就被歸類為火流星，不是經常會有，剛好昨天凌晨流星體軌道劃過台灣上空，才有機會看到。

鄭俊岳指出，昨晚這顆火流星量體比較大，跟大氣摩擦產生的熱量跟光線也更大，當火流星劃過時，有時還會聽見音爆。

然而，PTT有人發現，台北天文台的福壽山農場星空直播在7月6日23點58分15秒時直接跳到7月7日0點20分39秒，剛好少了火流星這一大段，讓人質疑「是巧合嗎？」、「被國防布了」、「所以是飛碟吧，不然幹麼剪掉」、「我剛才側錄備份了00:20:57又卡一次，好奇怪」。