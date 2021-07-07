知名歌仔戲小生楊懷民長年關心動保議題，花費千萬開設狗園收治流浪狗，日前他遇到1隻遭貨車撞擊、後肢癱瘓的米克斯犬「阿華」，阿華因肛門已無知覺，每天需被人工挖糞，近日阿華因傷勢引發細菌感染，狗園員工們緊急將牠送往台北醫治，一路上阿華因不斷便溺導致惡臭，但員工們都默默忍受、耐心陪伴牠，看到這幕讓楊懷民不禁紅了眼眶。

楊懷民日前在臉書上發文表示，他的狗園先前來了1隻遭大貨車輾壓而後肢癱瘓的米克斯犬「阿華」，阿華因為大小便失禁，隨時都會有排泄物溢出肛門，因此照護員必須每天幫牠挖糞，雖然阿華狀況有好轉，但仍不時有血尿、發炎等狀況，3天竟須打1次點滴，5日時牠被發現脖子莫名腫大、潰爛並滲出組織液，

知名歌仔戲小生楊懷民日前將「阿華」緊急將牠送往台北醫治，一路上阿華因不斷便溺導致惡臭，但眾人仍忍著惡臭不斷照料阿華，讓他相當感動。（翻攝自楊懷民臉書）

楊懷民表示，他們緊急將阿華帶到台北的醫院救治，一路上阿華不斷溢出糞便，導致車上瀰漫著惡臭，「但是職工們都默默的忍受，靜靜地陪伴牠，我心裏的感動讓我眼眶都濕了」，最後經診斷是厭氧菌造成頸部感染引發蜂窩性組織炎，尤其在頸部更具危險性，目前正極力救治中。

楊懷民說，阿華因為當初遭撞後造成的內傷，陸續引發其他疾病，讓他相當心疼；許多網友則留言說，「謝謝你們的愛心」、「至少他們都在飛翔蜜境過了一段幸福的日子，得到活菩薩們的愛」、「太佩服你們一日又一日不辭辛勞的照顧傷病犬，辛苦了加油」、「阿華加油」。