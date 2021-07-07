「酒國名花」凌威威，近年除了經營畫室，更重操舊業酒店工作，卻碰上本土疫情爆發，隨著八大行業遭下令禁止營業，讓她陷入經濟危機，不過她透露即便疫情期間，還是有生意上門，加上賣畫收入高達93萬，如今更有計劃定居台中七期發展。

根據《三立新聞》報導，凌威威在日式酒店上班，雖然受到疫情影響暫停營業，但私下還是會接待客人，帶客人到飯店開房間喝酒，但會遵守3級防疫警戒規定，將室內人數控制在5人以下，因此不算群聚並未違法，她透露在房間內會營造氣氛放音樂給客人聽，也會根據客人喜好播歌，甚至要建立他們專屬的歌單，除了這筆收入，她也靠著賣畫和獲得紓困金1萬元，收入高達93萬。

不過有感於台北開銷過大，凌威威已有打算南下定居台中七期發展，更透露不僅有2家補習班與她簽約一年，還接獲10幾家補習班邀約，未來假日將到補習班兼職上課，預估可多逾百萬元收入，此外還將做線上中英日語繪本創作課程視訊教學，她強調疫情期間，補教業界要團結起來共享資源，才能共體時艱活下去。

凌威威曾獲環球中國小姐選美第六名，因此打開知名度闖蕩演藝圈，由於談話風格辛辣，加上不諱言曾在酒店上班，成為話題人物，近年與小11歲「岳飛後代」岳子樓婚後不久便傳出婚變，還因離婚官司屢次登上新聞版面。

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