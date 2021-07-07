疫情延燒不斷，桃園蓮花季無法如期舉習，業者嘆花都開好了，只能自己賞花了。（業者提供／姜霏桃園傳真）

每年備受萬眾矚目的桃園蓮花季今年因疫情暫緩舉辦，蓮荷園老闆王昱翔怨嘆「快撐不下去了」，蓮花於每年6月中至8月底開花，目前蓮花季計畫延到8月舉行，因此就算到現在都沒有營業，還是要繼續養員工，每天定期整理花園，坦言要隨時做最好的準備，但要有最壞的打算，若真的到8月還是無法如期辦理，就只能自己賞花了。

王昱翔表示，桃園觀音地區的休閒業者從宣布全國3級警戒後就完全沒有營業了，身為疫情下的受災戶，完全沒有收入真的不知如何是好，但隨時都有可能會解封，需要做好萬全的準備，員工也要繼續養下去，怕叫他們回家就找不回來了，花園內的修剪整理工作還是持續進行當中。

「花再美也只能自己賞花」王昱翔無奈的說，每年最期待的就是蓮花盛開的季節，遊客們紛紛前來賞花散心，而每年的桃園蓮花季於7月舉行，9月則陸續開始準備南瓜節的場地佈置，今年若延到8月再舉辦蓮花季，會和南瓜節的行程大打架，也打亂了原本規畫好的時程，等於所有的工作項目全部濃縮在8月。

王昱翔也說，8月若如期解封，仍會擔心是否會再度封起來，休閒農業雖然在戶外進行，園內也有設置基本的體溫計及酒精，但像乘坐大王蓮等活動，還是會有和遊客接觸的風險，期盼政府在規畫疫苗施打順序時，在開放休閒活動前可以確保休閒農業的工作人員都有疫苗可以施打，保護自己也保護遊客。