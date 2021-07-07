基隆深澳籍漁船「隆全號」本月4日凌晨出海作業，原本預計5日晚間就要返港，但海巡安檢所人員發現該船遲未返港，且無法聯繫上船長，於是通報海巡隊及國搜中心派遣直升機進行搜救，經過兩天仍未見漁船及船員蹤影，目前將擴大搜救範圍，並請求友船協助搜尋。

據了解，63歲陳姓船長在4日晚間，單獨開20噸以下的漁船向海巡署安檢所人員報關出海作業，計畫5日返港，但海巡深澳安檢所發現，漁船遲遲未歸，於是透過漁業電台廣播聯繫，但也都沒有下文。

海巡署立刻派遣基隆、澳底海巡隊出海協尋，並通報國搜中心派遣直升機搜救，目前仍未見船長與於船隻下落，目前仍在持續搜救中。

海巡署表示，北部分署第二岸巡隊深澳安檢所接獲民眾報案，「隆全」漁船自 0704 日出深澳漁港後迄今未歸且聯絡不上。

海巡署署第二巡防區立即回放雷達並通報所屬在航艦艇、調派大型艦投入搜救，並通報基隆漁業電台、空勤總隊等相關單位協處，截至今早尚未尋獲隆船蹤跡，將持續擴大範圍搜尋。