美股那斯達克指數創高，台股今日早盤小幅開低，貨櫃三雄中以陽明(2609)大漲攀高，航運股續強攻，加上部分電子股如日月光投控(3711)、聯電(2303)等小漲力撐電子股指數；台股早盤在平盤上下狹幅震盪，盤中多空在17900點關卡拉鋸中。

周二美股道瓊指數和標普500指數收黑，不過，以科技股為主的那斯達克指數小漲作收，並刷新歷史高點。周二收盤，道瓊工業平均指數跌208.98點或0.6%，為34577.37點。標普500指數開盤創下歷史新高後反轉，終場收跌0.2%，為4343.54點，結束連漲7日的升勢。那斯達克綜合指數收漲0.17%，為14663.64點，創下歷史新高。

美股漲跌互見，台股今天早盤小跌約11點，下探17900點關卡附近，但航運股續強攻，貨櫃三雄中，以陽明漲勢最強。長榮(2603)因為列入處置股票下跌。

電子權值股以日月光、聯電等表現穩健，中型股漲勢最佳，欣興(3037)等強勢股續強；IC設計的智原(3035)強攻漲停。但台積電(2330)早盤多小跌，壓抑電子股指數上攻，也使得台股上攻力道受阻。

回顧周二，昨日指數創歷史新高後收黑，台股6日雖一舉突破萬八關卡，攻上18008.37點歷史新高，但終場小跌，以17913.07點作收。

台股今天早盤開低，下探17900點以下，由於小型電子股表現較佳，櫃買市場表現相對強勢。