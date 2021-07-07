全球經濟在新冠肺炎疫情趨緩後進入強力復甦階段，市場需求大幅增加，因此從消費品、半導體、電子產品及汽車供應鏈都出現短缺，有專家認為，下半年需求量緩步恢復，但供應鏈緊繃的狀況至少要到明年才有可能緩解，此外，本周四聯準會將公布6月利率決策會議的會議紀錄，也成為各界關注焦點。

CNN報導，供應鏈短缺將引發經濟連鎖反應，會推升商品價格與通貨膨脹數據，甚至引發一連串經濟危機，而這些狀況並不是央行、政府及人民善於處理的，因為這件事並不常見且相當棘手。

經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）首席經濟學家Neil Shearing表示，「供應量無法趕上需求，確實已經引發民眾恐慌情緒，但這種供需失衡的情況不會一夕間消失，即使現況已有所改善，但它們仍會以某種形式延續到明年。」

儘管如此，Neil Shearing認為進入下半年後，好轉的跡象會浮現，「可能在未來幾個月內開始緩解，日本汽車製造商的產量有機會出現反彈，半導體主要生產國台灣的出口訂單似乎也趨於平穩，這些都是值得觀察的指標。」

然而供應鏈緊繃引發的通貨膨脹狀況，已挑起各界對於升息的敏感神經，本周四聯準會將公布6月利率會議的會議紀錄，成員對縮減寬鬆貨幣政策、升息的實際態度備受關注，另外市場也預期8月中旬的全球央行年會，將能獲得聯準會對於升息更明確的訊息。