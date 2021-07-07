桃園市文化局扶植的傑出演藝團隊「樂亮管絃樂團」今年在世界大賽嶄露鋒，「One Future」The World Orchestra Festival世界管絃樂團音樂節廣邀世界樂團線上聯合競演，桃園樂亮管絃樂團榮獲銀獎，團隊多年來栽培不少青少年音樂家，也長年累積許多藝文成果，終於在今年獲得全世界的肯定。

樂亮管絃樂團前身為樂亮青少年絃樂團，2017年擴大編制為管絃樂團，團隊多年來致力於提攜栽培青少年音樂家，也曾於2019年奪得維也納SCL國際青少年絃樂團比賽第二名，高水準專業演出廣受好評，樂亮管弦樂團也致力於音樂創新，積極推廣校園巡迴、社區、公益慈善音樂會等，長期耕耘藝文累積了豐碩成果，從2020年起已連續兩年入選桃園市傑出演藝團隊。

文化局表示，維也納One Future世界管絃樂團音樂節，演出團隊來自全球四大洲33個國家，超過140個樂團在youtube線上接力演出，桃園的樂亮管絃樂團是唯一代表台灣參加的演出團隊，此次音樂節設有評審機制，團長黃瀚民率領桃園青少年為主的樂亮成員報名成人組參賽。

文化局說，挑戰技巧難度高且為音樂會固定壓軸曲目柴科夫斯基《1812序曲》以測試團員實力，最後團隊也不負期望，在維也納時間6月26日晚間閉幕音樂會中脫穎而出，獲得WOF國際評審團的專業肯定獲頒「銀獎」殊榮。