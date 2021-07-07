隔夜美股主要指數漲跌互見，那斯達克指數再創歷史新高，但香港科技股仍然疲弱，拖累周三恆生指數走低，目前跌約1%，國企股下挫約1.5%。

周期股走弱，隔夜美股道瓊指數收黑，標普500指數連續7個交易日創新高的升勢止步。

滴滴出行遭整改的消息持續發酵，恆生科技股下跌逾1%，科網股尤其疲弱，嗶哩嗶哩重挫逾5%，京東跌跌2.6%，阿里巴巴跌1.6%，百度2.8%，騰訊跌1.9%。

中國國家互聯網信息辦公室周日以非法收集用戶資訊為由，下令滴滴出行的應用程式從app商店全面下架，該監管機關周一並宣布將對母公司在美國上市的其他中國企業進行網路安全審查。

美國10年期指標公債殖利率跌至近1.35%，隔夜美國金融股重挫，受此拖累，匯控、渣打、恒生銀行跌約2%，中銀香港、大新銀行、大新金融均走跌。

吉利汽車6月銷量年減9%，目前股價小跌0.8%，稍早前一度重挫5.8%。