虎門科技(6791)今日召開股東常會，會中承認2020年度營業報告書及財務報表，決議每股配發現金股利3.14元，同時通過股票上櫃申請案。

虎門2020年在疫情衝擊下，全年營收4.54億元，逆勢成長4.84％；營業費用控管得宜，營益率16.72％較前一年度大幅提高4.27個百分點，營業利益0.76億元，年成長40.77％，帶動稅後淨利大幅成長78.21％、到0.65億元，每股稅後淨利3.66元，稅後淨利與EPS均創下歷年新高。

虎門至今累積服務的客戶超過3000家，每年在合約內服務的客戶平均有600家以上，包括半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產等產業龍頭，以及各研究單位、國內多所知名大專院校等，均為虎門的長期合作對象。

進入工業4.0時代，企業數位轉型將是提升競爭力的關鍵手段，尤其疫情過後更加快企業數位轉型腳步。配合國內軟實力提升，虎門可提供DFM（Design for Manufacturing）技術，運用全方位的設計研發平台，持續進行前瞻性技術與創新應用的研發、落實產品化設計、分析、模擬與系統化管理，以工業醫生的角色，協助客戶產品研發、提升競爭力。

虎門目前興櫃價約為65.8元，今天股東會通過將申請上櫃。