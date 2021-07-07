喜歡Switch但是遲遲未入手嗎？任天堂（Nintendo）日前無預警發表Nintendo Switch（OLED款式），為Switch家族再添新兵，帶給玩家更多選擇。

Meet the newest entry to the #NintendoSwitch family! Nintendo Switch (OLED model) brings the versatility of the Nintendo Switch experience with a vibrant 7-inch OLED screen a wide adjustable stand and more. Nintendo Switch (OLED model) releases on 10/8.https://t.co/zRpGxakJDn pic.twitter.com/Tsc55r35ay — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 6 2021

從Nintendo Switch（OLED款式）的名字不難看出，新品搭載色彩更鮮明的OLED螢幕，邊框也收窄，在機身尺寸沒有明顯放大的前提下，螢幕來到7.0吋（Switch是6.2吋液晶螢幕、Switch Lite是5.5吋液晶螢幕）。背面可豎起的支架採用能自由調節角度的轉軸式設計，能調節至最舒適的角度享受遊玩的樂趣。搭配全新喇叭，若以手提模式和桌上模式遊玩時，能享受清晰的聲音。

Nintendo Switch（OLED款式）附設的底座備有2個USB插孔、連接電視用的HDMI插孔和新增設的有線網路插孔，以TV模式遊玩時，能讓線上遊玩變得更穩定。Nintendo Switch（OLED款式）主機儲存記憶體增至64GB（對比之下，Nintendo Switch和Nintendo Switch Lite同為32GB）。可使用microSD卡進一步增加儲存容量。

綜合來看，Nintendo Switch（OLED款式）具備主機、Joy-Con（L）和 Joy-Con（R）、Joy-Con握把、Joy-Con腕帶、Nintendo Switch底座、High Speed HDMI Cable以及專用AC變壓器。現提供白色、以及「電光藍・電光紅」兩種選擇，定價NT$10480元（349.99美金，Switch和Switch Lite定價分別為299.99美元、199.99美元/台灣定價NT$9780元、NT$6180元），預計10月8日在日本開賣。

據了解，Nintendo Switch（OLED款式）除了升級螢幕、提升背面支架設計外，改動不大。CPU仍是維持維持與前代相同的NVIDIA Tegra X1晶片，RAM的容量也保持為4GB。