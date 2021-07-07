張姓女子與邱姓人夫發生婚外情，短短半年即分手，張女認為被欺騙感情，經常傳訊騷擾邱男，甚至無視保護令，恐嚇要像北捷隨機殺人犯鄭捷一樣，並稱「想殺你的慾望日漸俱增」。台北地院考量她認罪，依違反保護令判拘役110日，得易科罰金11萬元，緩刑3年。

檢警調查，張女參加教會認識大她20歲的邱男，不顧邱男已婚，2人發展成婚外情，但只維持半年就結束，張女心生不滿，傳訊揚言要對邱男家人不利，邱男不堪其擾，去年聲請保護令獲准。

未料張女並未就此罷手，訊息內容甚至提及「我不敢像鄭捷一樣嗎？殺了你多麼簡單！」張女也直接傳訊給元配辱罵。

邱男忍無可忍決定提告，檢察官認定張女4度違反保護令，將她起訴。北院認為，張女的訊息內容極端、駭人，不只使邱男一家產生不快感受，更已造成心理畏懼痛苦，但考量她認罪，沒有前科，應無再犯知虞，以禁止騷擾、接觸邱男一家，應遠離至少50公尺為條件，予以緩刑。