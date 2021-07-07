三級警戒已近2個月，民眾大幅減少外出，新北市動保處近期發現，自然環境少了人類足跡與干擾，野生動物數量有增加趨勢，尤其夏天是蛇出沒的季節，經常誤闖民宅，今年5、6月已接獲963件抓蛇通報。動保處表示，台灣有多種毒蛇，民眾切勿輕易嘗試自行處理，動保員會做好防疫準備才進入民眾家中抓蛇。

動保處長楊淑方表示，因疫情關係，民眾較少出門，野生動物受人類干擾變少，較不需躲藏，相對數量也會增加。如板橋動物之家近來常接獲民眾通報家中有蛇出沒，躲在花園、菜圃或置物櫃下等陰暗處；另新店區達觀里也通報出現猴群，里長特別在路上架設告示牌，警示民眾小心猴群出沒。

由於夏季室外溫度上升，蛇類不時闖入民眾家中躲藏，而捉蛇被動保處列為緊急業務，故動保處的動保員近來頻繁出勤抓蛇，5、6月總計就已出勤近千次，讓動保員疲於奔命。

動保處表示，台灣夏季常見蛇類中無毒蛇有王錦蛇（臭青公）、紅斑蛇、大頭蛇，毒蛇有龜殼花、眼鏡蛇、雨傘節，山區步道也常見赤尾青竹絲，呼籲民眾沒有裝備能保護自己安全時，不要輕易嘗試自行處理，應該通報動保處後靜待外勤人員前往。

動保處建議，民眾在家中若發現蛇跡，可在安全的狀態下使用膠帶反貼在地板上，若有蛇經過可以減緩牠的移動速度，也可明確知道蛇的位置，後然等待動保人員到達。

動保處強調，由於仍在疫情期間，動保員會用酒精消毒手部和工具，確保每個環節都符合安全規定，做好防疫才會進入屋內抓蛇。作業時，民眾請不要過於靠近，聽從現場人員指示，保持在安全距離外。