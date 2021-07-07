號稱臺北最原創餐廳「貓下去」與臺灣最不甘無聊的酒廠「臺虎精釀」，聯手打造酒界新「高」度。以貓下去店內經典調酒為發想，耗時超過一年研發，推出威力驚人的調酒型啤酒「給厭世少女的溫柔汽油彈」，高達10%酒精濃度，以酸甜的蘋果香氣，輔以玫瑰、刺蔥帶來的夢幻香氛氣息，口感清新、氣泡感細緻，獻給每一位被疫情悶壞的少男少女，用它終結你的厭世壞心情。「給厭世少女的溫柔汽油彈」與周邊商品，將自7/9（五）於貓下去敦北俱樂部、臺虎精釀直營門市開始販售。

「給厭世少女的溫柔汽油彈」酒款取材自貓下去長銷多年的同名雞尾酒，一款在杯中加入烈酒點火燃燒的特製調酒。經雙方來回討論與試驗後，定調以酸甜、層次十足的花果香氣，轉譯出都會女孩渴望暢飲的厭世心情，結合天然發酵的高酒精基底，完成這款新一代「斷片酒」。

高達10%的酒精濃度的淡金黃色澤，再用上蘋果、玫瑰、仙渣、刺蔥等輔料，中和了啤酒中常見的苦韻，成為氣泡細膩的新式加烈型啤酒。燃燒的感覺是在心底，但爽口與迷人的尾韻，都在喉嚨借過之後的持續冰涼與不可思議裡頭，迷人而帶點刺激的危險氣息，期望在鬱鬱寡歡的防疫期間，成為每個寂寞靈魂最熾熱的溫柔陪伴。

絕妙的聯名調酒，連產品周邊都很誘人犯罪！貓下去推出厭世少女汽油彈方巾，以玻璃瓶搭配厭世少女方巾所組成，重現令人會心一笑的汽油彈形象。此外，貓下去與臺虎聯名的厭世少女T-shirt也同步上市，到貓下去敦北俱樂部及臺虎精釀直營門市即可加價購。