外資鎖定功率放大器（PA）三雄力道升溫，匯豐證券最新將宏捷科（8086）、全新（2455）納入研究範圍，看好5G與Wi-Fi 6滲透率提升，雙雙給予「買進」投資評等，推測合理股價是195與170元，同時把族群領頭羊穩懋（3105）股價預期拉高到520元，三雄多頭氣氛猛烈。

匯豐證券指出，5G智慧機滲透率將從2020年的17％，大幅度提高到2021年的44％；IDC則預測，可支援Wi-Fi 6的產品出貨量比重將從2020年的36％，成長為2021年的63％。

在5G與Wi-Fi 6帶動下，將推高PA的使用量，且匯豐認為，每樣終端產品對砷化鎵的平均需求，也將提升30～50％，此外，宏捷科與亞洲IC設計公司合作深化，樂觀看待其在砷化鎵射頻（RF）市場的前景。

全新身為磊晶圓製造商，是全球砷化鎵RF領導廠，能享受5G與Wi-Fi 6成長力。匯豐認為，5G智慧機需要的砷化鎵晶圓比4G智慧機多出30～50％，Wi-Fi 6需要的晶圓也比Wi-Fi 5高三成，看好全新的市占率將從2019年的26％，提升為2023年的四成。