「南屯即時通」在地熱血青年，疫情期間主動沿街清消，守護他們的家園。(陳世宗攝)

新冠肺炎疫情三級警戒後，台中粉專「南屯即時通」4名在地熱血青年，合資1萬元買消毒設備，自發組成「消毒義勇軍」，約一個半月的清消行動，突破南屯區25個里將要過半。影片放上粉專後，短短幾天就吸引萬人觸及熱烈按讚，不但有效協助政府宣導，更凝聚在地人的向心力。

春社里長李志洋說，南屯居民洪鑫任、江明哲、黃茂傑及陳軍華，平常是無話不談的哥們，疫情三級警戒後，思考如何能幫助地方做事，產生自發消毒想法；他們創消毒群組從買消毒水跟防護設備發傳單到里辦公室與社區張貼，因穿著太像專業清潔人員，一度被民眾誤以為是清潔隊到確診足跡做清消，還好里長幫忙解說才化解尷尬。

33歲的大同里民洪鑫任，從事環保綠能電動車事業，本身就是個創意王也是該粉專版主，因自己愛拍影片紀錄生活，把天馬行空的想法，想盡辦法落實在生活周遭每個角落。他說「聽到居民對我們喊讚，讓我們做的更有活力，就算滿臉通紅中暑也不怕熱」。

中和里民江銘哲專長是金融管理，他負責執行規畫，下雨會影響消毒水功效，他負責排行程，曾好幾次都因雨攪局，不過這也是難得為地方服務經驗。粉專夥伴黃茂傑是影片拍攝高手，負責支援後勤工作，也是幫忙紀錄的靈魂人物，他說自己看完剪輯後的影片搭配音樂，眼眶都不禁充滿一絲絲熱淚，實在太感動了。

每週4人至少消毒2至3天，每天約4小時的行程，走遍社區、大樓。他們指出，要消毒到疫情結束為止，這個月要把南屯區還未消毒的里拚完，接著再到各景點人口眾多的熱點繼續消毒。他們自發性的為社區清消也感動周遭的朋友紛紛響應，也有人報名要加入這個行列。