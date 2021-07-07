【旅奇傳媒/編輯部整理】 菲律賓有大大小小七千多座的島嶼，知名的度假去處相當多，近來菲律賓觀光部強推位於菲律賓南端民答那峨島東南方的大堡(Davao)，是菲律賓群島中的第三大城、菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)的故鄉，也是菲律賓全國治安最好的地方。

從只有指定區域才能吸菸，禁止計程車司機亂喊價，以及午夜禁酒令就可看出大堡的不同。加上較少受到颱風影響，良好的天候環境，讓大堡成為物產富饒的花果之鄉，坐擁山海風情的度假去處，被譽為是菲律賓南方的一顆珍珠。

▲大堡當地的融合穆斯林特色的教堂。 圖：菲律賓觀光部台灣分處／提供

由三個州組成的大堡，市區最古老的聖彼得大教堂(San Pedro Cathedral)，為當地主要的信仰中心，融合基督教與穆斯林特色的建築風格，值得一看。北方的勞雷爾大街(J. P. Laurel Avenue)則是最熱鬧的地方，匯集了各色美食、購物商店和休閒娛樂。這裡也林立著酒吧、夜店，還有大堡夜市(Roxas Night Market)，也能給旅客一個精采的夜生活體驗。大堡物價相對於其他非律賓觀光城市便宜，可輕鬆自在的體驗當地觀光。

▲菲律賓國鳥－食猿鵰。 圖：菲律賓觀光部台灣分處／提供

大堡的觀光景點相當多元，喜愛戶外登山的玩家，可挑戰菲律賓最高峰-阿波山，海拔2954公尺，沿途高山植物生態多元，棲息著兩百多種的鳥類，若運氣好有機會看到菲律賓國鳥-食猿鵰(Philippine Eagle)，是世界上最大的鷹種之一。別錯過阿波山下的「菲律賓老鷹中心」，為菲律賓國鳥的保育中心，可近距離觀賞身長高達1公尺的食猿鵰。

▲大堡當地部落各式手工藝品，值得收藏。 圖：菲律賓觀光部台灣分處／提供

大堡當地的原住民文化也多彩多姿，以Mandaya、Nansaka、Dibabaon三大種族為主，彼此互相和平包容共處，他們仍保留著傳統的生活方式與天真純樸的個性。

其中Mandaya族會以芭蕉絲製成的織品「達葛美」(dagmay)，這種材質被應用在提袋、錢包和各種配件，是頗具特色的手工藝品，值得收藏。大堡和其他菲律賓人一樣熱衷節慶活動，每年8月的第3週舉行的Kadayawan Festival，將以傳統舞蹈、花車遊行、煙火秀等慶祝活動，來感謝大自然的恩賜，街上攤販、商店販售各式特色手工藝品，相當熱鬧歡樂。相關資訊請至菲律賓觀光部網站。

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