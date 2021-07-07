隨著疫苗覆蓋率提升，不少國家開始逐步解封，加拿大安大略省上個月邁入第二階段鬆綁，英國也計畫在19日解除口罩令、社交距離的限制，正式進入後疫情時代。台灣目前解封指數為0.32，亦連續1個月有效病例再生數（Rt值）低於1，台大學者認為可逐步降解，不過必須在配合疫苗施打、精準檢測的前提下推動鬆綁。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣面對市場、移工等本土疫情，檢驗已經發揮了作用，6月起Rt值開始小於1，從6月初到7月初的整整1個月，Rt值都維持在1以下，這在流行病學對解封的第1個理由上是非常充足的。另外，台灣的每日動態致死率一直下降，康復率也在上升，累積75-80％，每日都維持在10-15％範圍。由於康復人數與致死率對解封指數的影響，台灣目前的解封指數已經降至0.32，低於0.5，是可以解封的。

針對不久前屏東地區爆發印度變異株（Delta）群聚，陳秀熙表示，目前為止沒有跨縣市群聚，對國來說是很好的事情。在這波3代的傳染裡面，屏東縣政府做了採檢、隔離、擴大匡列的措施。根據計算，這波疫情的Rt值是0.2，沒有擴大蔓延，表示相關的措施發揮了作用。另外，近期指揮中心也推動入境後3次採檢，其中包含1次檢疫期間的快篩，亦可有效阻擋境外移入個案導致疫情擴大。

對於精準風險分層疫苗注射的情況，陳秀熙表示，本周1-6類公費對象的施打率已從62％增至75％，其中75歲以上長者從35成長到53％，這表示重症的比例未來將降低，目前的施打速度有趕上進度。對於施打的過程成如何逐步解封，他表示，必須配合精準檢測的推動。

陳秀熙以有精準檢測、無精準檢測2個情境，並以疫苗接種的不同速率（每日10萬人、每日20萬人、每日25萬人）來分析非藥物公衛措施（NPI）的鬆綁程度。以有精準檢測的情境為例，若NPI措施的實施程度達8、9成，則每日個案數只會有個位數，但若鬆綁到6成，不論何種接種速率，每日產生的個案數都會達到300以上，甚至接種速率最慢的（每日10萬人），還會上看600多人，因此精準檢測的NPI鬆綁程度最多可容忍到6成以上，約6成5左右，如此每日的個案數至多破百，而維持7成的NPI則更理想；若無搭配精準檢測，NPI措施的鬆綁最多只能容忍到7成以上。

陳秀熙表示，台灣和國外的風土民情不同，國外解封後民眾就把口罩拿掉，但是台灣即便解封，也會對口罩、社交距離維持相當的措施，這對任何場域的降解都會有幫助。另外他也強調精準檢測並非普篩，不是在一般社區推動，而是針對特定的場域進行，若能維持NPI措施及戴口罩，只需針對員工檢測即可，若無法維持，則員工和消費者都需檢測。