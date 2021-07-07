「因為有你齊心抗疫，我們和你一起守護未來」平常做為演唱會、商展的高雄巨蛋，防疫期間成為高雄巿大型的疫苗施打站，7日起輪由幼教人員接種，現場特別準備小彩蛋，由30位流行音樂人獻聲，應援所有齊心抗疫的大家。

高雄巿副巿長史哲臉書指出，平常高雄巨蛋是五光十色的演唱會，這20天成為疫苗的巨型施打基地。這段時間因防疫，許多原本要在此舉辦的演唱會也一一取消延後，原訂要啟動的高雄流行音樂中心許多演出節目也取消延後。

他透露，高雄流行音樂中心特別募集邀請了30位流行音樂人錄音，來為醫護人員、幼教老師加油，同時也呼籲大家做好防疫，等到疫情解封那時，相約高雄見、高流見！！感謝音樂人的熱情與溫暖，為高雄獻聲加油打氣。

史哲說，今天在巨蛋接種疫苗的市民朋友，是非常特別的，他們是千萬爸媽們的希望，也就是我們的幼兒園等等的老師們，我們希望在未來解禁後，老師們都有打過疫苗，可以安全地來照顧我們的寶貝們。

史哲特別感謝為醫護人員、幼教老師獻聲加油的30位流行音樂人，包括9m88、F.I.R.飛兒樂團、Karencici、Leo王、Tizzy Bac、文慧如、田馥甄、白安、布拉瑞揚·帕格勒法、艾怡良、安溥、宇宙人、阿達、周蕙。

以及林宥嘉、家家、徐佳瑩、康康、梁文音、許富凱、曾沛慈、彭佳慧、棉花糖-小球及聖哲、鼓鼓呂思緯、詹雯婷Faye、蕭煌奇、蕭秉治、閻奕格、魏如萱、魏嘉瑩、關詩敏等。

最後，他誠摯邀請所有音樂人，解封後我們高流見、高雄巨蛋見、世運主場館見，我們高雄見！！