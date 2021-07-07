高雄39歲的董姓員警今年5月執行交通疏導勤務時，突然遭洪姓男子拿金屬榔頭攻擊後腦，導致其頭部撕裂傷，雙方在馬路上扭打、追逐，洪男最後將榔頭丟向董警並逃逸，警方循線在左營逮捕洪男，當時他渾身酒氣，辯稱自己誤認董警是欠他債的友人，才會對他攻擊，檢方偵結後，依殺人未遂罪嫌將洪男起訴。

檢方指出，穿著黑色上衣、淺色牛仔褲的洪姓男子今年5月11日傍晚6時許騎乘機車行經三民區大順二路、民族一路路口時，見到董警身穿反光背心在分隔島上執行交通疏導勤務，竟突然將機車停下，徒步走向董警，並持榔頭攻擊董警後腦。

董警遇襲後，從分隔島跌落平面車道，洪男見狀後並未收手，竟還持榔頭繼續追擊，造成他頭部撕裂傷，隨後洪男逃跑，當時董警一手壓著後腦受傷處，奮力衝上前追捕，洪男還將榔頭丟向董警，所幸董警及時閃躲，並未被榔頭擊中。

檢警調查發現，洪男襲警後，便回到左營住處飲酒，隨後還騎車外出購物，警方趁著洪男返家之際，在住處的地下停車場將其逮捕到案，當時洪男渾身酒氣，酒測值每公升高達0.33毫克。

檢警偵訊時，洪男坦承知道董警是執勤員警，並承認持榔頭襲警的犯罪事實，但他卻矢口否認有殺人犯意，他辯稱，自己誤以為董警是欠他債務的友人，且持榔頭是要攻擊董警背部，由下往上揮擊時，才打到後腦部位，並沒有要置人於死。

但檢方調閱監視器畫面，發現洪男當時是直接朝董警的腦部搥擊，有殺人的犯意。檢方認為，頭部是人體生命中樞，洪男竟趁董警毫無防備之際，持金屬榔頭朝他頭部重擊，造成董警頭部撕裂傷，事後還涉及酒後騎車，偵結後依殺人未遂罪將洪男起訴。