台灣5月爆發新冠肺炎疫情，許多人將矛頭指向中央開放航空業3＋11檢疫標準；指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎5日表示，專家會議從來沒討論過3＋11，是指揮中心自己的會議。國民黨發言人陳偉杰表示，待疫情穩定並解封後，務必要將3＋11解盲，還給台灣人民一個交代。

指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎5日表示，專家會議從來沒討論過3＋11，那是指揮中心自己的會議；國民黨發言人陳偉杰表示，這樣的說法明顯打臉陳時中部長所說由專家會議所決定的。台灣目前首要工作就是採購疫苗，待疫情穩定並解封後，政府務必要將3＋11解盲，還給台灣人民一個交代。

陳偉杰表示，去年全球開始疫情大爆發，台灣民眾一起努力度過病毒的入侵，但今年台灣的疫情絕對是人禍。從親自參與指揮中心的專家口中所述如果屬實，就代表指揮中心避開專家會議的討論，私自便宜行事決議3＋11，導致防疫發生破口，國門失守。

陳偉杰強調，這不但是民進黨政府施政發生重大錯誤，還透過立法院集體遮羞，這絕對是台灣政治醜聞。台灣疫情至今已超過七百人死亡，目前疫情尚未停歇，死亡人數也還在上升。有網友整理出台灣歷年重大災情，本次死亡人數僅次於921大地震。

陳偉杰說，民進黨利用政治權力進行集體串供、滅證，真的像極了政治黑道，說是黑道治國並不為過。陳偉杰表示，雖然說3＋11目前已由監察委員著手調查，但是面對由蔡總統所提名的監察委員名單，實在無法期待失去公正立場的監委能讓3＋11真相大白，應由公正的司法單位來進行調查。

陳偉杰說，民進黨政府從陳時中部長否認3＋11有會議記錄，到立法院全面封殺3＋11，進而帶風向說疫情破口是萬華，綠媒並直呼「萬華病毒」，其動機目的就是想轉移焦點。如今由指揮中心專家自曝內容，其責任該歸咎於誰，多數台灣民眾早已了然於胸，加上七百多條人命枉死在這波疫情中，試問民進黨政府還能遮掩多久呢？