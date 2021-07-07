聯合國人權理事會第47屆會議議程已經過半。7月6日，中國代表在會上再次抨擊美英加等國的人權劣跡。觀察者網報導，在會議發言中，中方代表不僅直指加拿大嚴重侵犯原住民婦女和女童權利，更譴責美英等國對敘利亞民眾帶去的苦難。

聯合國人權理事會第47屆會議於6月21日召開，7月13日結束。加拿大在會議初期代表美國、英國等西方國家指責中國的人權狀況，就涉疆等問題發言。中國代表除了當場與其展開激烈交鋒，連日來也主動出擊，痛批這些國家在移民問題、強迫勞動、販賣人口等問題上的做法。

當地時間7月6日，中國常駐聯合國日內瓦代表團蔣端公使在聯合國人權理事會第47次會議舉行的婦女權利年度專題討論會上發言，對加拿大嚴重侵犯原住民婦女和女童權利深表關切。

蔣端指出，近期加拿大接連曝出原住民寄宿學校舊址發現1000多無名墓葬和大量遺骸的消息，大量原住民兒童在寄宿學校受到虐待和強暴。加拿大還對大批原住民婦女和女童施行強迫絕育。

中方呼籲對加拿大所有原住民婦女和女童被殘害案件進行全面、公正調查，確保所有責任人被繩之以法。加拿大不能以簡單道歉敷衍了事，必須採取實際行動糾正錯誤。

中方也敦促加拿大打擊其國內持續存在的針對非洲人和非洲人後裔、亞洲人和亞洲人後裔，特別是婦女和女童的種族歧視和仇恨犯罪。

此外，中國代表7月6日在人權理事會第47屆會議上關於敘利亞問題的對話中發言，指出人權理事會必須關注美國、英國等對敘利亞人民所受苦難應負的責任。

中國代表表示，今年是敘利亞危機爆發十週年。事實證明，外部干涉、挑動對抗、施壓制裁只會給敘利亞人民帶來苦難。政治解決是敘利亞問題唯一出路，應由敘利亞人民自主決定國家的未來。

中國代表稱，美國、英國等對敘利亞現狀負有不可推卸的責任。當年，美國、英國等僅憑「白頭盔」組織擺拍的視頻，就悍然對敘利亞發動空襲，造成大量無辜平民傷亡、流離失所。美、英等大肆對敘利亞實施單邊強制措施，嚴重阻礙敘利亞經濟社會發展和抗疫努力。

中國代表痛批，美國、英國等自身人權劣跡斑斑，系統性種族歧視、排外行為根深蒂固，他們根本不是真正關心人權問題，而是將其作為侵略、干涉、欺凌、抹黑其他國家的藉口和工具。人權理事會討論敘利亞問題時，必須關注美國、英國等對敘利亞人民所受苦難應負的責任。