大江(8436)今日股東會，特別由子公司大江基因特別打造快篩系統，在股東進場前，免費為股東進行快篩，除了照顧股東健康，維護工廠安全。

大江生醫子公司大江基因在台灣疫情情嚴峻時期，三週內就佈建五台QVS-96s高通量核酸檢測平台，在全台，分別在新北市的台美檢驗公司、新北聯醫三重分院、桃園聯新國際醫院、新竹台大生醫分院，與高雄小港醫院，提升台灣每日核酸檢驗樣本處理流量。目前也為多家大型企業快篩超過3000人次。

大江基因除了已經成熟運作的自動化加速傳統核酸檢驗方案，同步正在開發下一代恆溫環狀擴增法(LAMP Loop- mediated isothermal Amplification)的快速核酸檢測技術，平行測試結果顯示，靈敏度可達95%以上，而反應時間僅需30分鐘，大江基因正與醫院合作進行臨床試驗，取證後將開發更精確的企業快篩商機。