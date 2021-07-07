高雄市小港區一處戶外堆積場7日驚傳爆炸起火，警消獲報後前往搶救，而現場持續傳來爆炸聲響，目前仍在積極搶救當中，無人員傷亡；據了解，起火物疑為鎂合金，至於詳細起火原因，仍有待進一步調查。

高雄小港猛傳爆炸聲 鎂合金工廠大火濃煙狂竄火光持續炸

消防局在10時43分獲報高坪七路和高坪六街的交叉路口火警，出動高桂、小港、大林、鳳祥、林園、前鎮、瑞隆分隊共20車37人前往搶救，戶外堆置現場的鎂合金，面積約20平方公尺，目前在周圍出水做周界防並調請消防沙及怪手支援。

據了解起火點唯一間物流公司的倉庫，上午疑進行施工，卻不慎引發火警，起火物是鎂合金，不僅造成火勢猛烈還延燒到一旁公司，在現場的公司老闆看到難掩悲傷，自己心血都毀了；另烈焰沖天，夾著爆炸聲也讓周遭居民驚嚇不已。

火災發生地疑似為金屬鎂太空包堆置空地，面積約250平方米，當地風向南風，環保局有派員持續監測空氣品質，目前還未發現空品異狀，由於鎂元素遇水反應後會產生氫氣，遇高溫容易有爆炸危險，因此消防局緊急調用消防砂搶救，目前火勢仍未撲滅。