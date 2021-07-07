由政委唐鳳領軍開發的全國性新冠肺炎疫苗預約施打系統，6日正式在金門、馬祖、澎湖等離島試行，由於民眾預約熱烈，也有不少不實資訊在網路上流傳，中央流行疫情指揮中心特地透過官方Facebook以及LINE官方帳號進行澄清，指出「COVID-19疫苗施打登記系統異常，為不實訊息。」

今日衛生福利部、疾管家LINE官方帳號同步推播，澄清與「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」相關的不實資訊。資訊整理如下：

一、「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」運作順暢並無異常，且已正式上線，並非虛擬預約，所有登記成功者皆已記錄在案，除非事後自行取消，否則已登記之紀錄並不會受到影響。

二、COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統其設計目前為開放全國第9、10類對象民眾進行疫苗施打意願登記。唯需要視疫苗到貨與分配情形，算出符合資格的可施打民眾人數，再依照年齡區段排序的的條件下（非依照意願登記的順序），發送簡訊通知。唯有收到簡訊通知的民眾，方可再度前往上述網站進行預約地點與時間的登記。

三、本次系統開放以離島金門、馬祖和澎湖先行試辦，未來將再逐步開放到全國，截至今（7）日8時，全國已有約148萬符合第9、10類接種對象完成意願登記，其中離島金門、馬祖及澎湖之意願登記人數約為4千5百人。

指揮中心強調，網路謠傳「有1922回復，系統異常讓其他地區民眾預約登記、疾管署討論虛擬預約或取消方式處理、及正式預約開始要向1922確認」等資訊皆為不實訊息且均非發布自疾管署或1922防疫專線，籲請民眾勿信、轉傳與散布。