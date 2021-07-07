受梅雨鋒面影響，日本島根縣與鳥取縣上空今天上午形成線狀對流，氣象廳發布大雨警報、呼籲提高警戒，島根縣已要求逾30萬人避難，雨勢猛烈的松江市並發布最高等級第5級警戒。

日本放送協會（NHK）報導，山陰地區到東海地區受梅雨鋒面影響雨雲發達，今後從九州北部到東北地區的日本海側都恐會下大雨；島根縣與鳥取縣形成線狀對流（積雨雲呈現線狀排列，可綿延50至300公里），氣象廳在今天上午發布「顯著大雨相關情報」。

其中島根縣松江市受大雨影響，多處土石崩塌、道路淹水無法通行，靠近市中心的住宅區河川水面上升，幾與道路同高。

松江市因擔憂河水氾濫，今天上午對八雲町日吉地區1884人發布最高等級的第5級警戒「緊急安全確保」，要求民眾儘速確認周遭狀況與進行避難。

島根縣內另對松江市、出雲市、安來市、雲南市等共30萬4006人下達避難指示。

朝日新聞報導，線狀對流導致每小時雨量80毫米以上的大雨；截至今天上午7時，松江市、出雲市與安來市，3小時累積雨量都創新高紀錄。

鳥取縣也對縣內江府町與三朝町約3400人下達避難指示。

報導指出，預期梅雨鋒面將停滯在日本附近，日本海側至少到8日都會繼續降下每小時雨量超過50毫米「如同瀑布般」的大雨。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1100707