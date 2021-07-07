世界衛生組織今天建議使用羅氏大藥廠「安挺樂」（Actemra）及賽諾菲Kevzara這兩款類風濕性關節炎藥來治療COVID-19病患，說1.1萬名患者的數據顯示，這有助降低死亡風險。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）一支團隊在評估治療方法後的結論是，使用安挺樂、Kevzara這種抗「介白素-6」的拮抗劑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）重症患者身上，可降低死亡風險以及插管接呼吸器的必要。

根據世衛分析，使用其中一種關節炎藥物合併皮質類固醇如地塞米松（dexamethasone）的患者，28天內死亡率為21%，接受標準藥物治療的患者死亡率則為25% 。世衛表示，等於每治療100位患者，能有多4名患者存活。

此外，使用關節炎藥物合併類固醇的病患，惡化到需要接呼吸器或死亡的風險為26%，接受標準療法的病患的風險則為33%。世衛表示，這意味著每治療100名患者，可多7位患者不用插管接呼吸器即可存活。

世衛緊急醫療部門官員狄亞士（Janet Diaz）表示：「為反映這最新進展，我們已更新臨床照護的治療指南。」

此項分析涵蓋1萬930名患者，6449人為實驗組，4481人為對照組，研究成果今天發表於「美國醫學會期刊」（JAMA）。

研究報告分析由英國倫敦國王學院（King's College London）、英國布里斯托大學（University of Bristol）、倫敦大學學院（University College London）、倫敦蓋伊和聖托馬斯國民保健信託基金會（Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust）共同執行。

美國食品暨藥物管理局（FDA）上週通過以安挺樂治療COVID-19的緊急使用授權。

世衛同時呼籲採取更多措施，提高低收入國家取得此類藥物的管道。這些國家不僅面臨COVID-19病例數激增、變異株侵襲，疫苗也十分短缺。

狄亞士表示：「那些才是真正需要這些藥物的人。」（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100707