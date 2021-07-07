彰化喬友大樓6月30日發生大火，造成4死20傷，包括進入火場搶救的彰化縣消防局陳姓消防員也不幸殉職。時力立委陳椒華、邱顯智、王婉諭今日召開線上記者會表示，將持續推動警消組工會的《工會法》修法，避免悲劇再發生。

邱顯智指出，過去10年來，共有42位消防員殉職。這些年雖已完成資訊權、調查權以及退避權的消防三權改革，也就是讓消防員能夠擁有火場的完整資訊、危及生命安全的情境可以及時撤離、發生意外事故後基層能夠介入調查的權利，但許多制度性的問題仍不斷重現。

邱顯智說，消防員從未擁有過有制度性的溝通管道，也就是成立工會機制，對此時力已提出黨團版《工會法》修正草案，將消防人員納入當中第4條的保障範圍。

王婉諭指出，過去政府拒絕消防員組織工會的原因，主要是基於「特別權力關係」的公法關係下，公務員被視為國家支配下的特殊關係，不得享有一般人民所享有的基本權利，包括組織工會或尋求司法救濟等權利。

王婉諭說，自從司法院大法官陸續發布釋憲，開放公務員、軍人及學生得透過司法進行救濟，以及羈押被告及受刑人監所的管理措施不得逾越必要程度，可見「特別權力關係」已逐漸被揚棄，不能再作為阻擋消防員組織工會的理由。

陳椒華表示，英國、美國、日本、德國、法國等，均肯定公務人員的結社權，甚至有些國家也開放團體協商權，像美國就有數十個州允許州或地方政府公務員能有限度的罷工。美國、德國、義大利都有由基層警察或消防員組成之工會組織，因而能夠積極得向政府爭取警消人員的勞動權益。

陳椒華說，不希望消防員要在犧牲自己的權利，甚至是生命後，才能換來權益上的些微推進，希望政府能夠在這次的殉職事件後，嚴正面對消防員組工會的重要性。