「潘帥」潘瑋柏趕在40歲之前脫離單身，去年7月和大陸「最美空姐」Luna(宣云)閃婚，不料婚後女方黑料接踵而來，讓潘瑋柏不得不跳出來護妻，而雖婚後兩人不時會更新生活照，但態度始終保持低調，更是自宣布婚訊那次後，再也沒貼過同框照，沒想到近日夫妻倆驚喜在社群曬出於同一場地的照片，而Luna的背殺照狀態，掀起懷孕猜測。

潘瑋柏去年7月認了已與26歲大陸空姐Luna登記結婚，今年3月被爆他會閃婚，其實是「雙喜臨門」，去年8月已經迎接女兒誕生，但潘瑋柏方面並未證實，而近來都在大陸發展的他，除了演藝工作，還經營髮廊、餐廳等副業，在台北擁有多處豪宅，在對岸也有房產，據《鏡週刊》報導，潘瑋柏原本住在上海靜安區，但為了給妻女更好的生活環境，已搬到黃浦區的蘇州河畔，位於學區內，生活機能適合有小孩的家庭生活，且潘帥還聘請保母貼身照顧妻小。

而今距離潘瑋柏被爆迎接愛女出生，如今算算孩子應該一歲了，夫妻倆最近疑似又有喜訊，6月底時，潘瑋柏與Luna在IG上隔空放閃，夫妻倆去看展，各自曬出在畫像前的獨照，等於變相同框，值得注意的是，照片中的Luna穿著寬鬆長版上衣，並背對入鏡，四肢仍纖細但腰腹部位略為突顯，讓網友一看驚呼「懷孕了」。

報導指出，若Luna真的懷孕，則潘帥就二度當爸，雖他2019年被爆閃婚、當爸時曾否認，還在IG貼出自己的「孕肚照」，表示「結婚，生小孩等等都是大事，不是成為不實爆料的事喔」，但報導強調消息來源「極為確定」，更挖出Luna當時是在上海外灘的高級月子中心休養身體，該單位的客戶都赫赫有名，是很多大陸名女人的首選。