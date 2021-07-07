國台辦昨(6)日重申，台灣民間自購BNT疫苗必須要經由總代理上海復星，衛福部長陳時中也同意國台辦的說法，證實台灣確實屬於上海復星的代理範圍，這是屬於商業上的行為，予以尊重。對此，臉書粉專「歷史哥」就發文狠酸，直呼這件事早在去年就知道了，陳時中花了8個月、卡了8個月，如今終於懂了！

陳時中指出，就他個人了解，所謂BNT原廠，必須對產品的品質以及效能做出保證，上海復星的角色則是總代理，而台灣則包含在上海復星的代理範圍內，在採購上屬於商業行為，「這部分我們當然尊重。」

陳時中稱「尊重」上海復星代理權，歷史哥感嘆：花了8個月，他終於懂了。(圖翻攝自歷史哥臉書)

對此，歷史哥今日發文表示，如果陳時中在去年10月就開竅，東洋在當時就可以得到政府的授權，完成與BNT、上海復星的協商取得3000萬劑疫苗代理權，今年上半年應該早就可以開打BNT疫苗，國人或許可以不用白白死去了！

歷史哥指出，政府一直以來都宣稱BNT疫苗是極其困難的國際採購，拖到郭董夫人送件後第18天後，才在郭董嗆聲下，拉著台積電一起在6月25日授權完成。他認為，根本就是陳時中自己在卡疫苗啊！