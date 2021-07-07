今天美洲盃足球賽迎來重頭好戲，阿根廷在4強與哥倫比亞廝殺，以1：1打進PK大戰，最後阿根廷以3：2的進球數險勝對手，晉級冠軍賽，接著將與巴西上演世紀對決，此戰梅西(Lionel Messi)未進球但還是傳出一次助攻，給了馬丁內斯(​Lautaro Martínez)​一次絕佳機會進球。

而哥倫比亞這邊則是由狄亞茲(Luis Diaz)踢進追平分，才得以進入PK大戰。在美洲盃歷史上兩隊共交手14次，阿根廷取得7勝4和3敗，得失球為38：16。在上個月世界盃資格賽中，阿根廷在2球領先下被對手追平，想必這次他們非常想贏對手。

今天在比賽第7分鐘阿根廷就展開攻勢，賽索(Giovani Lo Celso)向前傳球，梅西在禁區右側短傳，馬丁內斯於禁區中路接球突破射門，比數以1：0領先。之後一直到第61分鐘，哥倫比亞卡多納(Edwin Cardona)在中場發球，狄亞茲在禁區左側甩過防守者，以精準角度射門成功，1：1平手。

接著阿根廷攻勢不斷，比賽第73分鐘迪馬利亞(Angel Di Maria)趁對手射門被擋下迅速再補一腳，可惜這次將球踢飛，沒能再添分數。第81分鐘，迪馬利亞將球直傳禁區，梅西於禁區左側轉身射門敲到門柱，隊友補一腳仍沒進球，相當可惜，錯失兩次絕佳進球機會。

最後在激烈的PK大戰第一回合梅西進球，與哥倫比亞打成1：1，次輪雙方都沒進，到了第三輪哥倫比亞的球被撲出，阿根廷帕雷德斯(Leandro Paredes)踢進，比數來到2：1，第四輪雙方都進，比數3：2，第五輪雙方都沒進，阿根廷成功守下，以此比數贏得勝利。

本場比賽阿根廷有13次射門4次射正，吞下4張黃牌，哥倫比亞14次射門4次射正，吞下6張黃牌並有一次越位犯規出現，總犯規數也比阿根廷多了7次，但其他數據都不會差距太多，很有機會贏得比賽，只是到PK大戰就要看球員大心臟來決定勝負了。接下來阿根廷將在7月11日早上與巴西爭冠。