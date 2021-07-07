前桃園1名40多歲陳姓女子在網路上認識一位在索馬利亞服役的張姓台籍美裔戰地醫生，不到一個月墜入愛河，張男表示想提早退伍但需繳納5萬「退伍金」，陳女不疑有他6日下午前往銀行準備匯款，所幸行員及警方及時勸阻，陳女才倖免受騙。

桃園警分局指出，日前自稱在索馬利亞服役的台籍美裔張姓男子在臉書上加陳女好友，陳女與張男聊天之後便跌入情網，張男表示想提早退伍需繳納5萬「退伍金」，但身處戰場無法籌集，便請陳女幫忙籌措，雖陳當下猶豫，未料張男「長官」突發全英文電郵向陳女恐嚇若不匯款將對張男不利，情急之下陳女6日下午便前往匯款。

銀行行員見陳女匯款理由有異，便通報警方有民眾疑似遭詐騙欲匯款，經警方和行員勸阻並告訴陳女，如需提早退伍只需提出申請，無須退伍金，且長官恐嚇要退伍金更是誇張至極，此外警方指出，陳女表示張男曾說自己就讀美國大學的物理系，但物理系又如何成為戰地醫生？強調張男說法漏洞百出。

警方表示，因陳女經濟上並不充裕，為籌措退伍金甚至向親朋好友商借才籌措得，後來警方提醒要求陳女匯款的索馬利亞「長官」，竟然是要求陳女將張男退伍金匯至本國銀行的黎姓女子帳戶內，明顯不合常理，陳女才恍然大悟自己應是被詐騙集團所騙。

警方呼籲民眾勿輕信網路交友資訊，應多加查證，避免成為詐騙受害人，遇有可疑狀況請立即撥打165反詐騙專線或撥打110報案電話查證。