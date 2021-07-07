小孩哭鬧在所難免，只是如果打擾到旁人，爸媽應對就成了一大課題。日前，臉書社團「靠北住宿2.0」就有一名人妻PO文抱怨，稱自己跟老公帶2個孩子到南部住宿時，半夜12時左右，未滿1歲的寶寶哭鬧不休，引來一名雙手刺青，疑似8+9的房客猛力拍打房門，用台語飆罵寶寶太吵，讓他們夫妻倆無奈又害怕，可此文一出，討拍不成反遭網友洗臉，許多人痛批原PO亂貼人標籤，而且不懂將心比心。

根據臉書社團「靠北住宿2.0」該文內容指出，原PO跟老公帶2個孩子到南部住宿時，因半夜12點未滿1歲的寶寶開始大哭，無論她怎麼安撫也沒用，幾分鐘後其他房客便來敲門抗議。當時原PO透過貓眼，發現門外男子手上都是刺青，而且態度強悍，不僅門撞得大力，還用台語狂譙寶寶太吵，2個孩子也因為門碰個不停嚇到，哭得更大聲。

一名人妻PO文抱怨，半夜12時未滿1歲寶寶在外住宿時哭鬧，遭雙手刺青，疑8+9的房客猛拍房門抗議，讓他們夫妻倆無奈又害怕。（圖／FB_靠北住宿2.0）

「你們也知道寶寶就是會一直哭」，當下原PO為安全起見，認為不要開門微妙，也阻止老公衝出去和對方理論，直到該男子才怒氣沖沖地離開，這場鬧劇才落幕。事後，原PO因此餘悸猶存地上網發文，直呼「孩子哭我們做父母的誰也不願意，那天又遇上這樣的事情，我真的覺得台灣社會非常不安全」，更批評當時門外的男子，怒嗆「請問你小時候都不會哭鬧嗎？」「那些8+9看起來就是不良啊，飯店沒有把關把他們列黑名單，還讓他們住進來…」。

但此文一出隨即被網友圍剿撻伐，不少人指責原PO沒有同理心，單方面覺得千錯萬錯都是別人錯，直言「不是啊你這樣也太先入為主了吧，不是所有刺青的都是壞人好嗎？對方一樣花錢住宿，為什麼要忍受妳家小孩吵鬧？你說將心比心，你有先體諒別人嗎？」「我也有小孩，所以在無法控制的年紀時，絕不帶出門過夜給人造成困擾」、「就是住到隔音差的呀，然後自己小孩一直哭也不出來跟人道歉，彼此都有問題吧」。但幾小時後，原PO氣不過又留言反嗆，表示「有人說為什麼對方要忍受我小孩的聲音，那同理為什麼我們全家要遭受到生命威脅？」更進一步解釋，自己會說對方是「低素質8+9」，不只是該男子身上到處是刺青，還有鑒於當時他兇神惡煞、爆粗口的態度，但不少人看了原PO論述依舊不買單，再度回覆「你的小孩不哭鬧，8+9也不會找上門，就算不是8+9，隔壁間小孩在哭鬧，任何人也都會美送（不爽）」、「被洗臉洗的不夠耶……原來妳的小孩在家都不會哭鬧，那妳就不該出門住飯店啊」、「有時間看網友回覆，怎麼不先去學學如何帶小孩才不會造成別人的困擾」，意外引發論戰。