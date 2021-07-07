被動元件大廠—國巨(2327)前6月合併營收為514.68億元，較去年同期增加119.1%，今天股東會通過每股配息10元。

國巨今天舉行股東會，會中通過109年財報，由於終端需求暢旺，且大中華區產能利用率逐步提升，加上合併美國基美(Kemet)併購效益顯現，國巨109年合併營收為676.72億元，年成長63.83%，營業毛利為266.57億元，年成長80.35%，合併毛利率為39.39%，年增3.61個百分點，稅後盈餘為129.8億元，年成長86.92%，每股盈餘為27.58元。

今天股東會通過每股配息10元，包括盈餘配息8元及資本公積配息2元。

國巨今年第1季稅後盈餘為50.23億元，年成長1.14倍，單季每股盈餘為10.17元；由於歐洲、美國及日本等高端市場需求持續暢旺，國巨6月合併營收為95.05億元，較上月增加3.3%，較去年同月增加109.4%，為107年9月以來單月新高，亦是歷年同月新高；累計第2季合併營收為277.24億元，較上季增加16.8%，較去年同期增加105.9%；累計前6月合併營收為514.68億元，較去年同期增加 119.1%。